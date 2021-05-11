Рига, , 15:18 — REGNUM Решение о годовом запрете на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии соответствует нормативным актам Евросоюза, заключили в Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

ЕК в своём постановлении оценила решение о запрете, которое вынес Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии. В ЕК согласны, что в ряде программ российского телеканала прозвучали высказывания, в которых можно увидеть «подстрекательство к насилию и ненависти».

Запрет на подстрекательство к насилию или ненависти, добавили в ЕК, за год был не менее трёх раз нарушен телеканалом. Только после этого НСЭСМИ ограничил ретрансляцию, такое решение соразмерно и оправданно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля в Латвии на год запретили передачи телеканала «Россия-РТР». В НСЭСМИ заключили, что участники и ведущая программы «60 минут» якобы обсуждали ситуацию на Украине так, что «разжигали ненависть», а это противоречит латвийскому закону о СМИ.

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