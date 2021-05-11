Москва, , 15:12 — REGNUM Фракция «Единой России» в Госдуме поддержит денонсацию Договора по открытому небу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая, об этом сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

«Денонсация ДОН, законопроект о которой президент России внес в Государственную думу, является вынужденной ответной мерой, так как без США наше участие в договоре создает угрозу национальной безопасности России. Мы это решение, безусловно, поддержим», — заявил Неверов.

Многосторонний Договор по открытому небу (ДОН), участниками которого сегодня является более тридцати стран, был разработан при активном участии Российской Федерации и является важной мерой в области укрепления межгосударственного доверия и международной безопасности.

Законопроект Госдума намерена обсудить на заседании 19 мая.

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