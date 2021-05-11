Москва, , 15:04 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 11 мая открыл в Измайловском парке павильон «Здоровая Москва». В павильоне можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и профилактическое обследование.

«Всего же в этом году в московских парках, скверах и зонах отдыха будут работать 46 павильонов «Здоровая Москва» — ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00», — рассказал мэр в личном блоге.

Он напомнил, что павильоны «Здоровая Москва» работали в 2019 году. Тогда было открыто 46 павильонов, услугами которых воспользовались 460 тыс. москвичей. У 12% пациентов были выявлены симптомы различных заболеваний, о которых зачастую они не подозревали.

В 2020 году организации этой работы помешала пандемия.