Казань, 11 мая, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Казани жители несут цветы к гимназии №175 в память о погибших при нападении на учебное заведение.

Корреспондент ИА REGNUM Гвоздики в память о погибших детях

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Сейчас здание гимназии и подходы к нему оцеплены, на месте работают следователи, поэтому алые гвоздики и плакаты с надписью «Скорбим» появились через дорогу от входа в заведение.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в школе в Казани была слышна утром 11 мая. Нападавший — 19 летний местный житель, уже задержан силовиками. По данным властей Татарии, погибли восемь человек — семь детей и одна учительница. Ещё 21 человек был госпитализирован, шестеро детей находятся в реанимации. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое.