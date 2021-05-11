София, , 14:37 — REGNUM Указ о роспуске Народного собрания (парламента) Болгарии и проведении 11 июля выборов в парламент подписал болгарский президент Румен Радев. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба лидера Болгарии.

«Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года», — говорится в сообщении.

Также Радев назначил главой технического правительства страны, которое начнёт свою работу с 12 мая, Стефана Янева.

Отметим, выборы в 45-е Народное собрание Болгарии прошли 4 апреля, однако оно не смогло до настоящего времени договориться о формировании нового болгарского правительства. В связи с этим президент Болгарии принял решение о роспуске парламента.