Киев, 11 мая, 2021, 13:52 — ИА Регнум. МиссияООНна Украиневедет себяпассивно, а Генсек организации тем временем рассуждаето прекращении огня в Донбассе, которым ООН непосредственно не занимается, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 мая, комментируя высказывания Антониу Гутерреша.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Как сообщалось ранее, Генсек ООН заявил, что обеспокоен недавней эскалацией ситуации в Донбассе. «Мы очень надеемся, что произойдет деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться», — отметил он.

« Если Генсек ООН Гутерреш действительно обеспокоен перспективами установления мира в Донбассе, то должен смотреть в корень, а не отвлекаться на вопросы второго порядка. Обстановка в Донбассе разрядится только после того, как появится реальная перспектива политического урегулирования этого внутреннего украинского конфликта, а она появится только тогда, когда Киев начнёт выполнять свои обязательства по Минским соглашениям. Эти соглашения, как известно, были одобрены Советом Безопасности ООН, и, соответственно, дело Гутерреша — добиваться их выполнения, ставить эту проблему перед Киевом.

Думаю, однако, что в постановке Гутеррешем проблематики «разрядки» и прекращения огня в Донбассе присутствует значительная составляющая политического манёвра. Дело в том, что с 2014 года на Украине действует Мониторинговая миссия ООН по правам человека. Вот Гутеррешу и следовало бы рассказать в Москве, как эта миссия, которая должна, конечно, не только наблюдать, но и давать властям Украины конкретные рекомендации, работает. Как она способствует обеспечению прав граждан Украины, в частности прав русского населения этой страны. Как препятствует распространению украинского шовинизма и тоталитаризма, политическим репрессиям. Как помогает восстановлению политического плюрализма…