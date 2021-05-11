Калуга, 11 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 11 мая. Днём ранее, 10 мая, в регионе было зарегистрировано 57 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 655 человек, 1467 человек находятся на лечении, 32 тыс. 868 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 320 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.