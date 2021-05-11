Новосибирск, , 12:40 — REGNUM В Новосибирской области проводится проверка по факту схода вагонов с углём на станции Барабинск. Она организована по ч. 1 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

«Предварительно установлено, что около 11:00 (время местное) сегодня, 11 мая, на четвёртом пути ст. Барабинск Западно-Сибирской железной дороги произошел сход трёх грузовых вагонов, гружённых углём, — уточнили в ведомстве. — В результате происшествия никто не пострадал, железнодорожное полотно не повреждено, контактная сеть не нарушена. Задержки в движении поездов нет».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.