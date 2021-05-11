Воробьев оценил ход вакцинации в Подмосковье
Красногорск, 11 мая, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Темпы вакцинации от коронавируса в Подмосковье в целом соответствуют целевым показателям. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцинация от коронавируса
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«Эту работу мы от целевых показателей выполнили достаточно неплохо, но задача — продолжать отвечать на вопросы и делать вакцинацию максимально удобной, чтобы выработать тот самый коллективный иммунитет», — сказала глава региона.
Большая роль в этом плане, по мнению губернатора, принадлежит руководителям предприятий и врачам, которые разъясняют необходимость вакцинации населению.