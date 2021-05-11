Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Видный член Республиканской партии раскритиковал 10 мая президента США Джо Байдена за мягкую реакцию на кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, сообщает New York Post.

Поставки топлива через трубопровод, по которому на восточное побережье США доставляется 45% всех энергоносителей, были приостановлены на прошлой неделе из-за хакерской атаки. 10 мая в ФБР заявили, что за атакой стояла преступная группировка DarkSide, которая создала вирус-вымогатель. По заявлению ведомства, члены группировки являются русскоязычными, а их вредоносное ПО закодировано так, чтобы не атаковать сети с использованием русскоязычных клавиатур.

«Ни одна кибер-банда в России не может провести подобную атаку против критически важной инфраструктуры Америки без молчаливого или явного ведома правительства Владимира Путина», — поделился своим мнением сенатор Том Коттон, член сенатского комитета по разведке. — Это показывает, что слабая политика Джо Байдена в отношении России имеет последствия для американского народа».

«Когда вы идете на поводу у России, когда вы продлеваете договор по ядерному оружию, который благоприятствует России, а не Соединенным Штатам, вы позволяете России строить газопровод в Германию по дну Балтийского моря, когда вы приглашаете Владимира Путина на саммит … вы просто подбодрите Владимира Путина и его приспешников на такие атаки на США…», — добавил Коттон, призвав ответить России.

В свою очередь, бывший губернатор Техаса и министр энергетики Рик Перри сказал, что принудительное отключение должно послужить «тревожным сигналом» для президента Байдена, чтобы он «построил больше трубопроводов вместо их закрытия».

«Я почти уверен, что администрация Клинтона, администрация Буша, администрация Обамы — все работали над тем, чтобы Америка стала независимой от нефти и газа других стран», — сказал Перри в эфире Fox News.

«И мы сделали это при администрации Трампа. Мы не только стали независимыми, мы занимали доминирующие позиции, и эта администрация хочет забрать это и прекратить строительство трубопроводов», — отметил он.

Энн Нойбергер, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям, заявила в понедельник журналистам, что администрация Байдена не обвиняет какую-либо страну в кибератаке. Сама DarkSide разместила на своем темном веб-сайте заявление, в котором заявляет, что его цель «зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества».