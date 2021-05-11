Вашингтон, 11 мая 2021, 12:25 — REGNUM Видный член Республиканской партии раскритиковал 10 мая президента США Джо Байдена за мягкую реакцию на кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, сообщает New York Post.
Поставки топлива через трубопровод, по которому на восточное побережье США доставляется 45% всех энергоносителей, были приостановлены на прошлой неделе из-за хакерской атаки. 10 мая в ФБР заявили, что за атакой стояла преступная группировка DarkSide, которая создала вирус-вымогатель. По заявлению ведомства, члены группировки являются русскоязычными, а их вредоносное ПО закодировано так, чтобы не атаковать сети с использованием русскоязычных клавиатур.
В свою очередь, бывший губернатор Техаса и министр энергетики Рик Перри сказал, что принудительное отключение должно послужить «тревожным сигналом» для президента Байдена, чтобы он «построил больше трубопроводов вместо их закрытия».
Энн Нойбергер, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по кибербезопасности и новым технологиям, заявила в понедельник журналистам, что администрация Байдена не обвиняет какую-либо страну в кибератаке. Сама DarkSide разместила на своем темном веб-сайте заявление, в котором заявляет, что его цель «зарабатывать деньги, а не создавать проблемы для общества».