Туруханский район, Красноярский край, , 12:24 — REGNUM В Красноярском крае произошёл резкий подъём уровня воды реки Енисей в районе села Ворогово. Как сообщили ИА REGNUM 11 мая в краевом агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, вечером 10 мая был объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории Туруханского района.

Из домов эвакуировано 68 человек. Большая часть из них находится у родственников, остальные — в пункте временного размещения (ПВР).

На случай ухудшения обстановки подготовлено шесть ПВР общей вместимостью 631 человек в посёлке Бор. К работе готова группировка краевых спасателей. Также подготовлено два вертолёта для эвакуации населения.

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Руководитель краевого агентства по ГО, ЧС и ПБ Евгений Мусс подчеркнул, что максимальный подъём уровня воды был зафиксирован ночью 11 мая. К утру вода спала на несколько сантиметров. Затор льда ниже по течению постепенно размывается. Взрывные работы на реке не требуются. Организован круглосуточный контроль ледовой обстановки и мониторинг уровня воды. По прогнозам специалистов, в ближайшее время ситуация в Ворогово стабилизируется.

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