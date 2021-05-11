Туруханский район, Красноярский край, , 06:19 — REGNUM В Туруханском районе Красноярского края жителей села Ворогово эвакуируют из-за угрозы подтопления жилых домов.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД, полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в районе села Ворогово, где произошёл разлив реки Енисей.

По дынным портала Ngs24.ru, свои дома покинули уже 50 человек.

«Полицейские совместно с представителями администрации принимают все необходимые меры для безопасности граждан», — говорится в сообщении МВД.

Добавим, по состоянию на вечер 10 мая жилые дома в селе не были подтоплены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевском районе Хабаровского края в связи со сложной паводковой обстановкой введён режим ЧС.

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