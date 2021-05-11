Москва, , 12:20 — REGNUM Чувствуют сильное раздражение от спам-звонков и сообщений большинство жителей России (63%). Спокойно относятся к спаму 8%, безразлично — 29%, приводит данные ВЦИОМ.

Ежедневно получают спам-сообщения около трети опрошенных (29%), один или несколько раз в неделю — 24%, раз в месяц — 17%. Не получали спама за последний месяц 28% граждан.

В основном спам («навязчивая реклама») предлагает банковские услуги (73%), услуги связи (35%), медицинские (34%), юридические (19%), образовательные услуги (15%), медикаменты (15%) и компьютерные программы (12%).

Телефонный опрос проведён 30 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, использование нескольких электронных почтовых ящиков и настройка спам-фильтров может защитить пользователей от нежелательной рекламы.

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