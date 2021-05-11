Казань, 11 мая, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённый злоумышленник, открывший огонь по ученикам и сотрудникам гимназии на улице Файзи в Казани, был один. Об этом сообщили 11 мая в Национальном антитеррористическом комитете.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

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В сообщении ведомства говорится, что около 9:30 по местному времени (совпадает с московским) «вооружённый преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи». Этого человека задержали.

О втором нападавшем не сообщается. Вместе с тем в СМИ ранее появилась информация, что ещё одного вооружённого мужчину ликвидировали в результате штурма школы.

В ведомстве сообщили, что жертвами нападения на гимназию стали семеро детей. Ещё 16 человек — ученики и сотрудники школы — ранены.

В НАК также проинформировали о проведении контртеррористической операции на территории, прилегающей к школе. Заседание антитеррористической комиссии Татарии состоится в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Казани объявлено днем траура по погибшим. Глава региона Рустам Минниханов назвал произошедшее большой бедой и чудовищным преступлением.

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