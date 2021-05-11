Калуга, 11 мая, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области общее число вакцинированных от COVID-19 достигло 82 тысяч человек, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В период с 1 по 10 мая в области от новой коронавирусной инфекции были привиты 5 тыс. 177 человек. На дому вакцинированы 219 граждан. Всего на дому привились 1032 человека из числа маломобильных групп населения. Вакцина имеется в достаточном количестве, работают стационарные и мобильные прививочные пункты.

Губернатор Владислав Шапша призвал глав администраций муниципалитетов обратить особое внимание на активизацию прививочной кампании на местах.

«У нас есть муниципалитеты, где вакцинировалось уже более 30 процентов жителей, есть отстающие. Прошу равняться на лидеров и находить способы для обеспечения эффективной вакцинации всех жителей Калужской области», — отметил Владислав Шапша.