Москва, , 11:37 — REGNUM На Гран-при Москвы по велотреку выступит двукратный чемпион мира в составе сборной Австралии Шейн Перкинс. Об этом 11 мая сообщил тренер спортсмена Владимир Хозов.

«Шейн прилетит в Россию 17 мая. С 21 по 23 мая он примет участие в Гран-при Москвы», — цитирует Хозова ТАСС.

Также Перкинс будет участвовать в Гран-при Санкт-Петербурга, который пройдёт с 28 по 31 мая. После этого будет определён состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.

Перкинс становился чемпионом мира в 2011 и 2012 годах, а на Олимпиаде-2012 выиграл бронзу. В 2017 году он стал гражданином России.

С начала пандемии 34-летний спортсмен находится в Австралии. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем он не мог вернуться в Россию и тренировался самостоятельно.