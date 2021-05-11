Калининград, 11 мая, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Калининградская авиакомпания «СКОЛ», которая занимается перевозками как пассажиров, так и санитарных грузов, получила банкротный иск. Иск арбитражем Калининградской области пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Pavel Adzhigildaev Авиакомпания «СКОЛ»

Истцом в деле выступает ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», единственным акционером которого является Российская Федерация. Претензии поступили в суд 7 мая 2021 года. Сумма задолженности составляет 477 314 066,32 рубля.

Подаче банкротного заявления предшествовали несколько финансовых споров.

Напомним, в феврале 2021 года госкомпания потребовала взыскать с авиаперевозчика 1,82 млрд рублей. В деле речь идет «о взыскании суммы арендных платежей в размере 987 520 564 рублей и неустойки за неисполнение обязательств по уплате лизинговых платежей в размере 834 535 701,4 рубля». Дело слушается 11 мая 2021 года в арбитраже Москвы. На момент подготовки материала шло судебное заседание.