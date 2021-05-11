Обнинск, Калужская область, 11 мая, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области клиническая больница № 8 ФМБА России с 11 мая начала приём заявок на вакцинацию от COVID-19 на дому, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на медицинское учреждение.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцина от COVID-19

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Оставить свою заявку на вакцинацию смогут совершеннолетние маломобильные горожане и их родственники по телефонам поликлиники № 1 в по будням с 7:00 до 12:00. По заявкам граждан будет составлен график объезда пациентов прививочными бригадами больницы.

К тем, кто высказал готовность сделать прививку от коронавируса, в назначенный день на дом приедет мобильная вакцинальная бригада. Речь идет о маломобильных пациентах, людях, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении.