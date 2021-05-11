Сочи, Краснодарский край, , 10:07 — REGNUM Город-курорт Сочи принял 232 тысячи туристов за период с 1 по 10 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Пиковая загрузка была зафиксирована 6 мая, когда на курорте отдыхали 122 тыс. туристов.

«Сейчас наблюдается отток гостей из города. Поручил всем ответственным службам усилить контроль. В первую очередь — за соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Особое внимание уделяем транспортным узлам и артериям. В аэропортах и на вокзалах сейчас массовый отъезд людей», — сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Средняя загрузка мест размещения в период с 1 по 10 мая составила 82,4%. Всего в городе гостей принимают 975 санаториев и отелей, общее число мест — 137 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Сочи принял рекордное число туристов — более 350 тысяч человек, высокий же сезон в крае открылся 1 мая. За десять дней майских праздников в Краснодарском крае планировали принять около 600 тыс. гостей.

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