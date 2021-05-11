Ульяновск, , 09:58 — REGNUM В Ульяновской области с начала мая произошло пять лесных пожаров, в числе одной из причин возгорания — костры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

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С 1 по 10 мая в регионе потушили пожары в новочеремшанском, мелекесском, старомайнском и ульяновском лесничествах — всего произошло пять лесных пожаров. На их тушение ушло менее суток.

«Причинами пожаров стали переход огня в лесфонд с земель иных категорий и непотушенные костры на пикниках», — говорится в сообщении.

Напомним, один из крупных пожаров зарегистрирован 7 мая в Чердаклинском районе, где огнём было охвачено 20 гектаров леса.

Всего с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировано 32 лесных пожара. В их тушении приняли участие 450 человек, задействовано 174 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 14 мая в лесах Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность четвёртого класса, объявляется «жёлтый» уровень опасности. Отметим, что в рамках особого противопожарного режима запрещено разведение костров и розжиг мангалов у лесов, пал сухой травы и сжигание мусора.

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