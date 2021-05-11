Белгород, , 09:27 — REGNUM Принять кадровое решение в отношении начальника комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области потребовал врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он 11 мая написал на своей странице в социальной сети.

Елена Ковальчук Kgrct.ru

Глава региона пояснил, что получил множество обращений от жителей по поводу завышения тарифов на воду и другие коммунальные ресурсы.

«Проверка показала искусственное завышение тарифов на ряд услуг ЖКХ, установленных комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области. Кроме того, правоохранительными органами в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по отмеченным нарушениям. В связи с этим поручаю Константину Полежаеву до конца дня принять кадровое решение в отношении начальника комиссии Елены Ковальчук», — написал Вячеслав Гладков.

До конца недели от руководства областного департамента ЖКХ врио губернатора ждёт предложения по кандидату на должность.

С 1 января 2021 года самый большой тариф на услуги водоснабжения составляет 45,83 рубля/куб. м в Прохоровском районе, в Белгороде — 25 руб/куб.м.