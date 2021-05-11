Белгород, 11 мая 2021, 09:27 — REGNUM Принять кадровое решение в отношении начальника комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области потребовал врио губернатора Вячеслав Гладков. Об этом он 11 мая написал на своей странице в социальной сети.
Глава региона пояснил, что получил множество обращений от жителей по поводу завышения тарифов на воду и другие коммунальные ресурсы.
До конца недели от руководства областного департамента ЖКХ врио губернатора ждёт предложения по кандидату на должность.
С 1 января 2021 года самый большой тариф на услуги водоснабжения составляет 45,83 рубля/куб. м в Прохоровском районе, в Белгороде — 25 руб/куб.м.