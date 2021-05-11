Нью-Йорк, США, 11 мая, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обрадовала бы встреча с президентом России Владимиром Путиным во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которая может пройти в очном формате. Об этом генсек ООН рассказал в интервью российским СМИ в преддверии своего визита в Москву.

Kremlin.ru Владимир Путин и Антониу Гутерреш

«Если Генассамблея пройдет в очном формате, что пока не определено, я был бы очень рад принять президента Владимира Путина в Нью-Йорке для участия в ней», — сказал Гуттереш.

По его словам, если формат мероприятия будет иным, то в дальнейшем будет много других возможностей для встречи с российским лидером, как это было раньше.

11 мая генсек ООН отправляется в Россию. На 12 мая запланирована его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.