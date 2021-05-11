Курган, 11 мая, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Курганскую область поступило 16 800 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

В Курганской области первым компонентом привито от коронавируса 74 244 человека, из них 52 865 курганцев уже полностью завершили вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по номеру «122» или в поликлинике по месту жительства. В Кургане можно пройти вакцинацию без предварительной записи в пункте на первом этаже торгового центра «Стрекоза» ежедневно с 12:00 до 17:00.