Барнаул, 11 мая, 2021, 08:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 11 мая 2021 года от коронавируса привились 204 045 человек (+2) за последние сутки. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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Накануне, 10 мая, в регионе прививку от COVID-19 получил всего один человек.

Тем временем в Забайкалье средний темп вакцинации за сутки составляет порядка 1,3 тысячи в сутки.

«Люди хотят вакцинироваться, не отрываясь от работы. Нужно проработать вопрос работы мобильных групп медиков прямо на территории предприятий. При необходимости нужно увеличить число мобильных групп», — пояснил 10 мая на оперативном штабе губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 258 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

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