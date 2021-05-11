Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Свою должность покинул в связи с переходом на работу в Пентагон старший директор по кибербезопасности Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Салмейер. Об этом 11 мая сообщает издание Politico.

По данным издания, Салмейер возвращается на работу в военное ведомство, где он ранее занимал пост старшего советника руководителя киберкомандования ВС США, главы Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Пола Накасоне.

Отмечается, что Салмейер приходил в Белый дом ради составления стратегического обзора, в настоящее время его работа над обзором завершена.

Салмейер покинул свой пост в момент, когда администрация Белого дома столкнулась с серьёзными трудностями в вопросах кибербезопасности. В частности, кадровые перестановки связывают с атакой хакеров на системы трубопроводной компании Colonial Pipeline.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома взяла под контроль ситуацию с возможным дефицитом топлива на фоне кибератак на сайты трубопроводной компании Colonial Pipeline.

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