Хабаровск, , 05:54 — REGNUM В Николаевском районе Хабаровского края в связи со сложной паводковой обстановкой введён режим чрезвычайной ситуации — вода заходит в дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Губернатор Михаил Дегтярёв 12 мая проведет в Николаевском районе выездное заседание КЧС.

«Мы завтра с моим заместителем по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолием Литвинчуком туда полетим. Проверим на месте обстановку сами. И пункты временного размещения, и как обстоят дела с подтоплением, с людьми поговорим. Дистанционно такие вопросы решать невозможно», — сказал Дегтярёв.

Специалисты говорят, что в этом году сбылся худший прогноз по паводку.

«С учетом приливной волны самый большой урон сейчас наносится населенным пунктам Николаевского района — поселку Маго, селу Красному, поселку Чнырраху. Автодорога Чныррах — Озерпах на протяжении полукилометра залита более чем на 50 см водой, движение по ней сейчас перекрыто», — отчитался Анатолий Литвинчук.

В поселке Маго затоплены 29 домов, вода в домах стоит на уровне 5−15 см. От размещения в ПВР местные жители пока отказываются, уходят к родственникам и знакомым. Спасатели и пожарные помогают поднимать вещи, чтобы минимизировать ущерб от их нахождения в воде.

Нынешний паводок в Николаевском районе спровоцирован чрезмерно плотным льдом, который значительно толще обычного к этому времени года величин (1,5−1,8 метра вместо 0,9 метра). Также более длительному, чем обычно, таянию, способствует затяжная холодная весна.

«У нас вода выше на 18 см, чем в 2013 году, когда был самый сильный паводок. В поселке Чныррахе никогда воды не было, а сейчас он весь под водой. Полагаю, ситуация там может быть еще сложнее, чем в Маго», — сказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что паводковая обстановка в Приангарье остается пока стабильной, в связи с прогнозом вскрытия рек ото льда, возможным образованием ледовых заторов и повышением уровня воды в реках в Киренском и Катангском районах введён режим повышенной готовности.