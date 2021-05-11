Москва, , 05:31 — REGNUM Антисоветизм не совместим с Победой над фашизмом, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Никак невозможно соединить антисоветизм с победой над фашизмом. Невозможно того сделать. И как бы не пытались доказать, что советские люди — это были не советские люди, что они не верили в советскую власть, что они не верили в Ленина, это неправда. Это достаточно просто почитать поэтов того времени, почитать писателей того времени, при чем лучших — Твардовского, Симонова, Багрицкого, Когана, Пастернака — чтобы понять это! Это все были советские люди, советская идеология. И война-то была двух идеологий», — заявил Шахназаров.

По его словам, Адольф Гитлер был абсолютно последователен, и все, что она написал в 1925 году в своих произведениях, совершенно четко и ясно — борьба с Советским Союзом, большевизмом и коммунизмом, он все это начал осуществлять на практике. И Советский Союз дал ответ на этот вызов именно через коммунистическую идею.

«Вы можете не признавать коммунизм, вы можете это ругать, но вы не можете не признать этого факта», — отметил режиссер, указав на постоянную постсоветскую двойственность относительно Дня Победы.