Нью-Йорк, США, , 04:50 — REGNUM Хакерская группа DarkSide, обвинённая в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявила, что не ставила своей целью «посеять хаос», а руководствовалась исключительно экономическими мотивами. Об этом 10 мая сообщило агентство Reuters.

В кратком пресс-релизе, размещенном на сайте DarkSide 10 мая, прямо не упоминается трубопровод Colonial Pipeline, но под заголовком «О последних новостях» отмечается, что целью акции стал «заработок денег, а не создание проблем для общества».

Сколько именно денег хотели получить хакеры пока не ясно. Однако в DarkSide объяснили, что будут проверять других «коллег по цеху» — киберпреступников, «чтобы избежать социальных последствий в будущем». Кроме того, они заявили, что DarkSide является «аполитичной» организацией и посоветовали не связывать себя с правительством какой-либо страны.

Напомним, власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы Colonial Pipeline после хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил об отсутствии связи РФ с кибератакой на трубопровод США