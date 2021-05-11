Оттава, , 04:16 — REGNUM Пилот пилотажной группы ВВС Канады Snowbirds («Снегири») смог благополучно посадить самолёт, получивший повреждения в результате столкновения с птицей. Об этом 10 мая сообщает телеканал CTV.

По его данным, инцидент произошёл во время взлёта с аэродрома в районе канадского города Комокс (Британская Колумбия) в ходе ежегодных учений. Пилот, который при столкновении с птицей не пострадал, смог удержать повреждённую машину в воздухе и совершить аварийную посадку.

Напомним, что созданная в 1971 году пилотажная группа канадских ВВС летает на двухместных реактивных учебно-тренировочных самолётах CT-144 Tutor. Первый полёт опытного экземпляра этой машины состоялся в 1960 году.

Как сообщало ИА REGNUM, один член пилотажной группы ВВС Канады Snowbirds погиб и один получил травмы в результате крушения самолёта в канадской провинции Британская Колумбия в мае 2020 года.

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