Москва, 11 мая, 2021, 03:12 — ИА Регнум. С ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» решением арбитража Москвы в пользу Минобороны РФ было взыскано более 2,37 млрд рублей. Решение ответчик может обжаловать в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Дело рассматривалось с декабря 2020 года. Вердиктом судьи Гедрайтис в пользу Министерства обороны РФ было взыскано «2379 471 631 рубль 53 копейки неосновательного обогащения». Решение полностью пока не обнародовано, но, вероятно, в основе иска лежит госконтракт.

Ответчику также предстоит выплатить в доход федерального бюджета расходы истца по уплате госпошлины — 200 тыс. рублей.

Напомним, в марте 2021 года министерство в рамках другого спора также взыскало с военного строителя 596 млн рублей неотработанного аванса по госконтракту. Сумма в иске также фигурировала как неосновательное обогащение. В целом же между сторонами на сегодня порядка 30 судебных споров на разные суммы. К примеру, 26 мая суд рассмотрит претензии Минобороны РФ к ФГУП на 1 047 652 295,23 рубля.