Курган, 11 мая, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил прощения у ветеранов Великой Отечественной войны за поколение, разрушившее СССР. Об этом он написал в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Kurganobl.ru Вадим Шумков

Вадим Шумков, губернатор Курганской области "Простите поколение наших отцов за то, что подобно папуасам «за бусики и зеркала» — за джинсы и жвачку безоглядно сдали суверенитет величайшей страны в мире, сохранённой вами в трагичной и страшной борьбе. За то, что не сохранили тысячелетнее единство братских народов, спаянное кровью миллионов их жертв. За то, что, поведясь на жалкие подачки да пустые посулы от некоего «коллективного запада», обуреваемые собственной алчностью да «желанием порулить», разрубили страну и ее народы, как живой организм, по политическим, административным и иным жилам-границам, угробив и распродав за бесценок десятки тысяч сохранённых и отстроенных вами предприятий и учреждений».

Вадим Шумков отмечает, что в нынешних учебниках истории второстепенные стычки в Африке или Западной Европе занимают в десятки раз больше места, нежели самые страшные и самые кровопролитные во всей мировой истории сражения Великой Отечественной войны — под Москвой, Ржевом, Курском, в Сталинграде. В результате «поколение ютубов и тиктоков не в состоянии назвать важнейшие для России имена и даты, без которых не было бы никого из нас».

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Глава Зауралья также попросил прощения перед ветеранами, «что не даём укорот, позволяя историческим падальщикам разрывать Ваши могилы и, свергая установленные вам памятники, устраивать исторический шабаш на ваших костях».