Курганский губернатор попросил у ветеранов прощения за развал СССР
Курган, 11 мая, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил прощения у ветеранов Великой Отечественной войны за поколение, разрушившее СССР. Об этом он написал в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Вадим Шумков отмечает, что в нынешних учебниках истории второстепенные стычки в Африке или Западной Европе занимают в десятки раз больше места, нежели самые страшные и самые кровопролитные во всей мировой истории сражения Великой Отечественной войны — под Москвой, Ржевом, Курском, в Сталинграде. В результате «поколение ютубов и тиктоков не в состоянии назвать важнейшие для России имена и даты, без которых не было бы никого из нас».
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Глава Зауралья также попросил прощения перед ветеранами, «что не даём укорот, позволяя историческим падальщикам разрывать Ваши могилы и, свергая установленные вам памятники, устраивать исторический шабаш на ваших костях».