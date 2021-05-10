Буффало, США, , 23:37 — REGNUM Сегодня, 10 мая, нападающий «Баффало Сейбрз» Сэм Райнхарт подвел итоги очередного регулярного чемпионата НХЛ и высказался насчет неутешительных результатов своей команды.

«После завершения очередного сезона на первый план вышло разочарование. В этом году мне было еще сложнее, учитывая, что в конце прошлого года было ощущение, будто игра наладилась. Но отсутствие значимых матчей и плей-офф разочаровывает.

Что касается будущего, мне особо нечего сказать. Мне нужно взять паузу, а потом, когда придет время, мы все решим.

Никому не хочется проходить через перестройку. Особенно если учесть, что в начале сезона мне будет 26 лет. Тяжело, когда не играешь в решающих матчах», — приводит слова форвард журналист Джон Вогль в своем твиттере.

В этом сезоне Райнхарт принял участие в 54 матчах и набрал в них 40 (25+15) очков, являясь лучшим бомбардиром команды на данный момент.