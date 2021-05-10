Чикаго, США, , 20:37 — REGNUM Сегодня, 10 мая, портал Sport24 сообщил, что к национальной команде России на ЧМ-2021 в Риге присоединяться два представителя из НХЛ.

По данным источника, в расположение сборной отправится защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров. Его команда потеряла шансы на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и готова отпустить хоккеиста на турнир.

В составе сборной России на чемпионате участие также примет защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Задоров принял участие в 54 матчах и набрал 8 (1+7) очков. Гавриков отличился 12 (2+10) баллами в 55 матчах.