10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление бывшего главы Украинского института национальной памяти, депутата украинского парламента (фракция «Европейская солидарность») Владимира Вятровича о том, что 9 мая на Украине становится «днем русского меньшинства».

Мирослава Романенко, , 19:47 — REGNUM Бывший глава Украинского института национальной памяти, депутат украинского парламента (фракция «Европейская солидарность») Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook 10 мая написал: «9 мая на Украине становится днем русского меньшинства».

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление депутата украинского парламента обсудили читатели телеграм-каналов «наглый» и «Бородатая Бабушка». Высказывание Вятровича стало поводом как для возмущения, так и для шуток.

«Если я правильно поняла его высказывание, то все, празднующие 9 Мая, теперь россияне?» — спрашивает Natalia А.

«Судя по вчерашним видео: Меншина — это Більшовина (меньшинство. — это большинство — М. Р.)», — ответил ТЕХНО на реплику Natalia А.

«Да эти арийцы галицкие просто на г**но исходят», — смеется Дмитрий Дима.

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«Ого, меньшина, больше 50%», — также смеется Влад В.

«Вятрович нагоняет ветер на мельницу раздора и ненависти», — пишет Вячеслав С.

Владимир Вятрович uk.wikipedia.org

«Как объяснить дураку, что он дурак?» — задается вопросом Rus1an.

«Никак не объяснишь! Дурак, который понимает, что он — дурак, уже не дурак!» — ответил Kamosh на реплику Rus1an.

«Не, меньшинство на Украине — это винторогие бандерасты, да и то — исчезающий вид, по причине выезда в Польшу, для мытья туалетов», — добавил Nik Alec.

«Вся наша проблема, что пока пытаемся найти мозг, где его нет — нас обворовывают, каждую секунду. Не буду говорить, кто на Украине меньшинство, сойдёмся на том что адекватные. Вятрович выполняет задание по расколу Украины, карты уже есть, планов никто не скрывает, «западные друзья готовы». Который год живём вбросами и дальше ведёмся… Сами виноваты, что жизнь ничему не учит», — написал Aleks Diamond.

«Когда ничтожество приходит к власти и начинает самоутверждаться соответственно своим жлобским ценностям», — отметила Каш Нат.

«Это их можно на пальцах ног пересчитать», — смеется Артём Олегович.

«Эт[от] клоун считает так в сравнении с днем «макового примирения» или же днем «основания СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)???» — спросил Дмитрий.

«Вот и хорошо, против насаждающегося нацизма протестуют русские, он сам сказал», — подчеркнула Marina59 N.

«Вопрос, конечно, риторический: откуда берутся такие придурки?» — спросил Loginov V.

«Вятровичам никогда не понять, что есть принципиальное отличие между теми, чьи деды отсиживались в схронах, и теми, чьи деды ломали хребет нацизму», — подчеркнул Виктор М.

«Он прав. Это наш, русский праздник», — отметил Oleg S.

«Ни*ера себе меньшины! Что… стыдно признать, что это вас, рогулье, ничтожное меньшинство?» — спросила Ira K.

«Это наш общий праздник: России, Украины и Белоруссии! И нас большинство, вместе мы сила!» — пишет White.

«Ещё одно доказательство того, кого реально считают Победителем в Великой Отечественной войне!» — добавил Андрей П.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина». 1944

«Мне кажется, что Вятрович просто тупой», — предположил Анатолий.

«Лучший руководитель Украины — Щербицкий просил Политбюро КПСС после войны не добивать людей в схронах, а результат этого ОШИБОЧНОГО решения мы пожинаем который год… Эта идеология должна была [быть] выжжена вместе с Третьим рейхом!!!» — подчеркнул Григорий М.

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«Он бы удивился, если бы провели парад Победы!!!» — подытожил Astrall Astrall.

Отметим, аналогичное высказывание 9 мая на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал единомышленник Вятровича, журналист Остап Дроздов, широко известный своими антироссийскими высказываниями. Дроздов (из города Львов) считает, что День Победы на Украине празднуют «пророссийские, советские, красные люди». И, по его мнению, празднование Дня Победы 9 мая является «маркером» принадлежности к «кремлевскому миру».

«Вся ценность этого дня (9 мая. — М. Р.) — выявить, увидеть качество и количество носителей русского мира в публичном пространстве… С… [ними] спорить нет смысла, а только подчеркивать их маргинальность», — написал он.

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Напомним, 8 мая в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины опубликовали обращение по случаю так называемого «дня памяти и примирения». В тексте утверждается, что Украина сегодня «защищает от России» не только себя, но и «всю демократическую Европу».