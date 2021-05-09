9 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В то время как в Ивано-Франковске 7 мая на Аллее славы открыли памятный знак в честь ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мыхайла Мулыка, в Одессе 7 мая открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, генерал-майора Семена Кремера...

Оксана Переможенко, , 14:36 — REGNUM В Ивано-Франковске открыли мемориальную доску в честь ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мыхайла Мулыка, а в Одессе — мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, генерал-майора Семена Кремера, сообщил 8 мая на своей странице в социальной сети Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Знамя Победы над Рейхстагом © Евгений Халдей

В комментариях под записью Эдуарда Долинского люди выразили свое отношение к происходящему. Многие отметили, что данные регионы — западная и юго-восточная Украина — территории с разной историей.

«Две разные страны», — написала Мария Т.

«Мы всегда были разными! Это нужно принять как данность!» — добавила Татьяна Д.

«Кто там во Франковске ещё что-то открывает, все жители на заробитках», — пишет Оксана М.

«У каждого свои герои. У кого-то сидельцы по схронам. У нас герои-победители. С наступающим Днём Победы», — написала Виктория Д.

«Почувствуйте разницу. Два разных мира… Две разные страны…» — отметила Елена Л.

«К сожалению… Веру разделили, историю перевернули, национальные языки запретили, народ лишили единства», — добавила Светлана Ш.

«Убогая мазепия, хероев по частям лепят из лучшей нацистской прислуги. Какая страна, такие и герои», — написал Ivan M.

Советские войска ведут бой на улицах Львова. Июль 1944

«За Кремера лайк. Первое подобное событие за 7 лет на Украине», — добавил Сергей Л.

«Мы с ними два разных народа, с разной историей», — отметил Дима Ш.

«Рада за Одессу! А все эти мулыки это не Украина», — пишет Zinittulla B.

«Так зачем писать о неукраинских землях? Одесса — это Украина, а то другое… Австрия и Польша что говорят?» — задается вопросом Елена В.

«Когда-нибудь настанет предел или это только начало? Конца», — пишет Ludmilla K.

«Говоря прямо и без прикрас, первые воевали ЗА Гитлера, а вторые ПРОТИВ. Вот здесь тот водораздел… [который] никогда не даст стать одним народом жителям Украины», — отметил Михаил М.

«Пора отдать полякам исконные земли…» — написал Тимофей С.

«Гадам и недобиткам — в Ивано-Франковске, а героям — в Одессе!!» — подытожил Aron B.

«Это уже вторая мемориальная табличка в честь эсесовца Мулыка в Ивано-Франковске. Первая была установлена на доме, где он жил. Надо отметить, что открытие состоялось в канун Дня Победы над нацизмом и после широкого осуждения марша в честь дивизии СС, в том числе со стороны офиса президента [Украины]. Открытие памятника эсэсовцу — циничное оскорбление и надругательство над памятью более 30 тысяч евреев Станислава (Ивано-Франовска. — О. П.), зверски замученных нацистами и местными коллаборантами, а также памятью всех украинцев, сложивших головы в борьбе с нацизмом», — написал Эдуард Долинский.

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Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти в своих методичках причислил пособников нацистов к антигитлеровской коалиции.