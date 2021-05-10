Омск, , 17:19 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский решил не оставаться в больнице после того, как он провел в лесу несколько дней. Об этом 10 мая сообщили в региональном минздраве.

Отмечается, что Мураховскому не потребовалась какая-либо медицинская помощь. Министр отказался от госпитализации после беседы с врачами.

Как сообщало ИА REGNUM, Мураховский 7 мая уехал на квадроцикле с охотничьей базы в лес и перестал выходить на связь. В Омской области организовали масштабные поиски. Сегодня, 10 мая министр сам вышел к людям в районе села Баслы.

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