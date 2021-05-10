Москва, , 12:16 — REGNUM В Госдуме назвали разочарованием для оппозиции известие о благополучном завершении поисков главы омского минздрава Александра Мураховского.

«Какое разочарование для оппозиционной певчей камарильи: не удалось слепить новый триллер о зловещих кровавых российских спецслужбах», — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава омского минздрава Александр Мураховский пропал 7 мая: он выехал с территории охотбазы в деревне Поспелово, 10 мая он сам вышел в сторону деревни Баслы, врачи считают его состояние удовлетворительным.

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