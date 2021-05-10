Москва, , 17:10 — REGNUM Ко Дню Победы представители общероссийского движения «Росрекон» провели комплекс военно-исторических мероприятий, в рамках всероссийского проекта «Победители. Май 1945». Тысячи жителей страны приняли участие в праздничной программе проекта: интерактивные площадки, открытые уроки, военно-исторические реконструкции и фестивали.

В рамках проекта «Победители. Май 1945», в Кемеровской области реконструкторы провели Парады во дворах ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие началось с включения записи Юрия Левитана о победоносном завершении Великой Отечественной войны и выноса копии Знамени Победы. Для ветеранов были подготовлены творческие номера с песнями и танцами военных лет, а также торжественное прохождение колонны курсантов. После состоялась церемония возложения к мемориальной доске, установленной на здании, где в 1941 г размещался штаб по формированию 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, 303-й Верхне-Днепровской Краснознаменной стрелковой дивизии 45-ой отдельной стрелковой бригады.

В Калуге прошла памятная военно-историческая реконструкция «Бой после Победы!». Участники движения РОСРЕКОН, одетые по форме 1945 года воссоздали события боев в окрестностях Берлина. Акция проводилась в целях сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия среди молодежи и жителей города Калуги и Калужской области. Мероприятие проходило на площади Старый Торг, зрителями стали более двух тысяч людей.

Интерактивная выставочная экспозиция «Дню Великой Победы посвящается!» прошла 9 мая в Улан-Удэ. Несколько сотен горожан ознакомились с передвижной интерактивной экспозицией по истории Великой Отечественной войне. Проект призван пробудить интерес к военной истории государства, к подвигам своих предков у всех слоев населения. Экспозиция сопровождалась лекторием по предметам выставки, далее каждый желающий смог самостоятельно ознакомиться с ними

В преддверии праздника, реконструкторы Волгоградской области провели памятную акцию «Дорогами великой Победы». С 29 апреля по 3 мая, участники регионального отделения «Росрекон», одетые по форме победителей, в сопровождении военной техники, отправились по малым городам Волгоградской области для проведения интерактивных площадок. Участники исторического клуба рассказали жителям про вооружение и обмундирование Красной Армии и Вермахта, а также провели уроки живой истории и исторический квест. Кульминацией акции стала военно-историческая реконструкция боя, которая показала события начала мая 1945 года — попытку прорыва небольшим подразделением Берлинского гарнизона, в ходе которого бойцы Вермахта столкнулись с частями второго эшелона Красной Армии, штурмовавших Берлин. 9 мая волгоградские реконструкторы провели для жителей региона военно-историческую выставку «То цветущий и поющий яркий май». Более 10 тысяч жителей и гостей города ознакомились с выставкой военной техники, обмундированием бойцов Красной Армии.

В Ханты-Мансийске, в парке имени Бориса Лосева, на протяжении 10 дней проходила акция «76 залпов Победы». В честь Дня Победы, реконструкторы произвели артиллерийские выстрелы. Зрители смогли увидеть всю процедуру подготовки и проведения выстрела (пиротехническая имитация), которая соответствовала всем требованиям Уставов ВС России. Сам расчет был одет по форме Рабоче-крестьянской Красной Армии образца 1943 года, экипировка и вооружение полностью аутентичная периоду Великой отечественной войне.

Отметим, общероссийское общественное движение «Клубы Исторической Реконструкции России» объединяет 65 регионов, в которые входят более 600 военно-исторических клубов. Ежегодно, реконструкторы проводят порядка 200 мероприятий, среди которых военно-исторические фестивали, выставки вооружения и быта разных эпох, полевые выходы. Особое внимание уделяется памятным историческим событиям России.

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