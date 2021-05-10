Бишкек, , 15:59 — REGNUM В Бишкек доставлена вторая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

Страна получила 20 тыс. доз второго компонента российской вакцины. Первая партия была доставлена в апреле 2021 года. В республике используют вакцину Sinopharm и «Спутник V».

Напомним, в мае Киргизия ожидает поставки 420 тыс. доз вакцины AstraZeneca, которые поступят в страну в рамках программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX.

По состоянию на 8 мая первый компонент вакцины против коронавируса получили 41 тыс. человек.

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