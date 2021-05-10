Ньон, Швейцария, , 15:42 — REGNUM На данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обладает какой-либо информацией по поводу переноса матча финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе УЕФА.

«На данный момент у нас нет никакой информации, которую можно было бы предоставить по теме переноса. Сообщение по данному вопросу будет сделано своевременно», — приводит сообщение пресс-службы Р-Спорт.

При этом 7 мая министр транспорта Британии Грант Шэппс рассказал, что УЕФА обсуждает с Футбольной ассоциацией Англии возможность переноса финального матча Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон.

Отметим, в финале Лиги чемпионов в нынешнем году должны сыграть команда «Манчестер Юнайтед» и лондонский клуб «Челси», матч должен пройти 29 мая на поле Олимпийского стадиона в Стамбуле.