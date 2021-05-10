Рим, , 15:43 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев уверенно обыграл сербского спортсмена Миомира Кецмановича в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс», который проходит в Риме. Об этом 10 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спортсмен из России обыграл представителя Сербии в двух сетах со счетом 7:6 (7:2), 6:4.

Соперники провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Карацев подал навылет пять раз, пять раз ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 3 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной промежуток один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

Отметим, во втором круге теннисного турнира в Риме Аслан Карацев встретится с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым.