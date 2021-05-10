Анкара, , 14:33 — REGNUM Информация о том, что стамбульский баскетбольный клуб «Фенербахче» намерен продать своего канадского форварда Дайшона Пьера в московскую команду ЦСКА, не соответствуют действительности. Об этом 10 мая заявил главный тренер турецкого клуба Игор Кокошков, его слова приводит Ajanssport.

«Ранее мне пришлось опровергать информацию, что Веселы перейдет в «Милан». Сейчас то же самое могу сказать и о трансфере Пьера в ЦСКА. Межсезонье близко, подобные вбросы будут случаться часто, не обращайте на это внимания», — сказал он.

Отметим, в текущем сезоне Евролиги Дайшон Пьер сыграл в составе «Фенербахче» в 32 матчах, набирая в среднем за игру по 9,4 очка и делая по 3,3 подбора.