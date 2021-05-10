Калуга, 10 мая, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 57 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 мая. Днём ранее, 9 мая, в регионе были зарегистрированы 55 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 599 человек, 1466 человек находятся на лечении, 32 тыс. 813 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 320 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.