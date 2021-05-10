Нур-Султан, , 13:13 — REGNUM Федеральное агентство водных ресурсов России не подтвердило информацию о строительстве плотины на реке Урал. Это следует из ответа заместителя председателя правительства Казахстана Романа Скляра на депутатский запрос, сообщили в парламенте республики.

Вице-премьер отметил, что после публикации сообщения в начале марта о якобы строительстве плотины Казахстан направил зарос российской стороне по дипломатическим каналам.

Скляр сказал, что официального ответа не поступало. Однако заместитель агентства водных ресурсов РФ не подтвердил планы по строительству переливной плотины на реке Урал.

Замглавы правительства добавил, что с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима реки Урал.

Напомним, 7 мая в Мажилисе (парламенте) Казахстана депутаты подняли вопрос о строительстве российской стороной плотины на Урале. Депутаты выразили обеспокоенность в связи с возможным нарушением водной безопасности.

3 марта состоялось заседание Уральского бассейнового округа. Участники совещания заявили о необходимости строительства плотины на реке Урал в районе Оренбурга. Соответствующее предложение направлено в Федеральное агентство водных ресурсов России.