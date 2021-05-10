Таллин, , 12:51 — REGNUM С воскресенья, 9 мая, в церквях и религиозных учреждениях Эстонии разрешено проводить публичные мероприятия, это произошло спустя год с небольшим после введения ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в Союзе церквей Эстонии, приветствуя решение правительства.

При этом сохраняется обязательное ношение масок и соблюдение дистанции между посетителями в два метра. Заполняемость должна составлять не более 25% от максимума.

Сообщается, что во время действующих ограничений сразу в нескольких церквях на юго-востоке Эстонии проводили ремонтные работы. Многие религиозные учреждения транслировали свои богослужения и другие религиозные службы в интернете.

«С воскресенья люди смогут выбирать, хотят ли они присутствовать на месте или смотреть службы в интернете», — прокомментировал событие священник Пылваской евангелической протестантской церкви Святой Девы Марии Тоомас Нигола.