Ульяновск, 10 мая, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. За последние сутки зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корононавирус и человек

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По данным на 10 мая, в Ульяновской области за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались шесть пациентов. Таким образом, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1249 человек.

По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области диагноз COVID-19 официально поставлен 1486 пациентам, которые продолжают лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске количество иностранных студентов, заразившихся коронавирусом и находящихся в госпиталях, выросло с 32 до 52.

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