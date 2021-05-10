Москва, 10 мая, 2021, 12:06 — ИА Регнум. На известие о благополучном завершении поисков главы омского минздрава Александра Мураховского отреагировала в своём канале руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян:

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«Не успел еще светлоликий хор подхватить яростную арию о том, что спецслужбы ликвидировали омского главврача, лечившего отравленного Навального (устранили свидетеля, вестимо), как искомый врач протрезвел и сам вышел из леса, сообщив, что забуксовал на квадроцикле. Такую песню испортил, бестолочь», — иронизирует Маргарита Симоньян.

Как сообщало ИА REGNUM, глава омского минздрава Александр Мураховский пропал 7 мая: он выехал с территории охотбазы в деревне Поспелово и назад не вернулся.

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Спустя двое суток, 9 мая, его квадроцикл нашли в 6,5 км от охотбазы. Сегодня чиновник самостоятельно вышел к людям в районе села Баслы.

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