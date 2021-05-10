Ульяновск, 10 мая, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Ульяновске в День Победы митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин возложил цветы к мемориалу Вечной славы и совершил поминовение павших воинов. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Mitropolia-simbirsk.ru Возложение цветов к мемориалу Вечной славы

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

9 мая во всех храмах области был совершен благодарственный молебен Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. Отмечается также, что за литургией совершено особое поминовение «вождей и воинов, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех, Победы ради потрудившихся».

Кроме того, священнослужители возложили цветы к мемориалу Вечной славы на площади 30-летия Победы в Ульяновске. В церемонии приняли участие митрополит Лонгин, епископ Барышский и Инзенский Филарет, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор.

На братской могиле погибших в госпиталях Ульяновска была совершена лития.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая митрополит Лонгин вручил архиерейские грамоты медицинским работникам Ульяновской области, которые лечат пациентов с коронавирусом и находятся на передовой по борьбе с болезнью. Владыка подчеркнул, что «это великий самоотверженный труд», призвав верующих молиться за врачей.