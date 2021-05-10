Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Американская компания SpaceX впервые запустит спутник на окололунную орбиту по контракту, оплаченному криптовалютой. Об этом сообщил генеральный директор SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

«SpaceX запустит спутник Doge-1 к Луне в следующем году. Первая миссия оплаченная в криптовалюте Doge. Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе. К Луне!» — заявил Маск.

Спутник Doge-1 принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation. Он представляет собой 40-килограммовый аппарат, который будет использоваться для сбора данных о Луне.

Криптовалюта Dogecoin или Doge была основана в 2013 году и получила название в честь одноимённого интернет-мема. Ранее Илон Маск публиковал несколько шуточных сообщений про эту криптовалюту, которые приводили к резкому изменению её курса. 1 апреля 2021 года Маск пообещал, что «SpaceX буквально отправит Dogecoin на Луну».

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