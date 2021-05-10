Чита, 10 мая, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Забайкалье, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, праздничный фейерверк, посвященный дню Победы, было решено запустить с Титовской сопки в Чите, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкальского края День Победы в Забайкалье

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Посмотреть на красочное зрелище вечером 9 мая пришли тысячи человек. Кроме того, силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа праздничный салют запустили на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.

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